Эссе на тему "Мое представление о России через 20 лет"

Обществознание
Эссе на тему "Мое представление о России через 20 лет"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну наверное в России скоро будут высоченные дома,летающие машины,говорящие животные,вместо людей(например официантов)буду ходить роботы и т.д. и т.п. я просто не знаю что такое эссе
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