здравствуйте. помогите пожалуйста решить задание по математике, обведенные овалом. Спасибо огромное заранее
Математика
здравствуйте. помогите пожалуйста решить задание по математике, обведенные овалом. Спасибо огромное заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
439: всё правильно 441: 1) -4/5 2) -1 3) -1 4) -27/28 5) -7/6 6) -7/8 7) -53/8 8) -143/14 9) -113/9
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