Подбери к слову однокоренное слово с чередующимся согласным звуком.Дружный,луг,р??ка,флаг,круг

Русский язык
Подбери к слову однокоренное слово с чередующимся согласным звуком.Дружный,луг,р??ка,флаг,круг
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друг,луг-лужайка,рука-ручной,флаг-флажок,кружок
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