Решить пример 3,7 минус 1 целых пять восемнадцатых плюс 3 целых одна вторая
Математика
Решить пример 3,7 минус 1 целых пять восемнадцатых плюс 3 целых одна вторая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,7-1+5/18+3+1/2= 3,7-1+5/18+3,5=3,7-32/18+3,5=3,7-16/9+3,5=37/10-16/9+35/10=(37*9-16*10+35*9)/90= =(333-160+315)/90=488/90=5+38/90
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