Помогите, пожалуйста, составить 3 предложения с придаточным определительными час??ями, используя слова:достижение, возможности, цель, стремление.

Русский язык
Помогите, пожалуйста, составить 3 предложения с придаточным определительными час??ями, используя слова:достижение, возможности, цель, стремление.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый ищет для себя цель ,где можно проявить свои таланты и возможности. Достижения в космосе ,которыми гордится Россия ,и на сегодняшний день выдающиеся . Моё стремление ,куда пойти учиться ,очень сильное и продуманное 
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