Пол в актовом зале школы укладывают квадратами из пластика. длина зала 10м, а ширин?? 8 метров. Сколько потребуется пластиковых квадратов, если сторона квадрата 20 дм?
Математика
Пол в актовом зале школы укладывают квадратами из пластика. длина зала 10м, а ширин?? 8 метров. Сколько потребуется пластиковых квадратов, если сторона квадрата 20 дм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 дм=2 м (1 м=10 дм) 10 м:2 м=5 (квадратов по длине) 8 м:2 м-4 (квадрата по ширине) 5*4=20 (квадратов) Ответ: потребуется 20 квадратов. Или: 10 м*8 м=80 м2 (площадь пола) 2 м*2 м=4 м2 (площадь квадрата) 80 м2:4 м2=20 (квадратов) Ответ: потребуется 20 квадратов
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