Пол в актовом зале школы укладывают квадратами из пластика. длина зала 10м, а ширин?? 8 метров. Сколько потребуется пластиковых квадратов, если сторона квадрата 20 дм?

Математика

Пол в актовом зале школы укладывают квадратами из пластика. длина зала 10м, а ширин?? 8 метров. Сколько потребуется пластиковых квадратов, если сторона квадрата 20 дм?

Автор: Гость