Об Анне Ахматовой давно и верно сказано что своим стихом она прочно соединила рус??кий литературный классический век с веком XX столь непохожим не по облику не по трагичности глобальных перемен и катастроф на прежнюю российскую...
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Об Анне Ахматовой давно и верно сказано что своим стихом она прочно соединила рус??кий литературный классический век с веком XX столь непохожим не по облику не по трагичности глобальных перемен и катастроф на прежнюю российскую жизнь. (Со)времени появления первых стихов поэтессы прошло более ста лет и нам сейчас трудно представить что их когда-то и не было. Это так(же) противоестественно вообразить как например Россию без Пушкина или Блока. Ахматовская речь с ее неповторимой интонацией пленительное сочетание женственности и духовного мужества хрупкости и силы языковой щедрости и словесной лаконичности. Помогите исправить ошибки (где есть) и вставить недостающие знаки препинания. Вроде знаю где ставить, но хотелось бы удостовериться (скинула текст в его первоначальном виде без знаков препинания).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Со времени-раздельно. Перед "и нам" запятая,потом перед "что их". "Это также"-слитно. "Вообразить как,например, Россию." Ахматовская речь с ее неповторимой интонацией пленительное-сочетание женственности и духовного мужества, хрупкости и силы языковой щедрости и словесной лаконичности.Все
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