Какие типы земной коры называют геотектоническими структурами?

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Тектонические структуры Tectonic structures Тектонические структуры - закономерно повторяющиеся формы залегания горных пород. Тектонические структуры образуются в результате внутренних процессов, происходящих в твердых геосферах Земли: тектонических движений, прорывов магмы и т. п. Различают: - простейшие тектонические структуры: складки, трещины, сбросы, лакколиты и др. ; и - глубинные тектонические структуры, достигающие верхних слоев мантии Земли: платформы, геосинклинали, островные дуги, глубинные разломы и др. Различают элементарные структурные формы (слои, складки, трещины, разрывные нарушения — сбросы, сдвиги, надвиги, шарьяжи) и Тектонические структуры магматических тел (дайки, силлы, лакколиты, батолиты и др.) , которые, в свою очередь, могут обладать структурными чертами меньших размеров, вплоть до образования Тектонические структуры микроскопических размеров. Закономерные комплексы элементарных структурных форм образуют Тектонические структуры более крупных порядков, например складки группируются в сложные структурные формы — антиклинории, синклинории, которые, в свою очередь, формируют складчатые системы; на платформах выделяются синеклизы, аятеклизы, авлакогены. Наиболее крупные Тектонические структуры земной коры уходят корнями в верхнюю мантию и называются глубинными структурами; к числу важнейших из них относятся континентальные и океанические платформы (плиты) , океанические, геосинклинальные и орогенные подвижные пояса (см. Геосинклинальная система, Ороген) , в свою очередь слагающие континент, и океанические сегменты литосферы, а также глубинные разломы и рифты. Глубинные структуры, развитие которых протекает главным образом в земной коре, называются коровыми структурами. Образование Тектонические структуры происходит под влиянием движений, имеющих определённую направленность и историю (кинематику) развития (см. Тектонические движения) , и сил, вызывающих тектонические деформации и отражающих динамику процесса. Элементарные Тектонические структуры представляют предмет изучения структурной геологии. Микроскопия. Тектонические структуры магматических тел изучаются методами микроструктурного анализа (см. Петротектоника) . Комплексы элементарных Тектонические структуры крупного масштаба исследуются геотектоникой (см. Тектоника).