Способи творення слів : спонукати, заглянути, замислитися , виділитися , хвалитися , побачити

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Способи творення слів : спонукати, заглянути, замислитися , виділитися , хвалитися , побачити
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спонукати(суфіксальний спосіб) заглянути-префіксально-суфіксальний,замислитися- префіксально-суфіксальний.хвалитися-суфіксальний, побачити-суфіксальний
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