Ответьте на вопросы по истории. 8 класс. История нового времени.
История
Ответьте на вопросы по истории. 8 класс. История нового времени.
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1 нет 2 да 3 не не совсем 4 да 5 роаиослдмювдоацривПДМЦИАРШМРГТНУШГЦРИСКНГТНРЧОРШСУЛ2ИЦТНЬЧГШЙЬУШГЬР1ТГАРЫВАОЛРалоурагшргцуаоруЮД,ЙТАДОЫЧРТОЛДФЙ
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