Расставьте скобки в выражениях
Математика
Расставьте скобки в выражениях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(12÷4)+7=10 (15-10*170)-(140÷10) Вот лови ;)
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