Зоны корней - её значение?
Биология
Зоны корней - её значение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Зона деления. Состоит из делящихся клеток. С помощью нее растение растет. 2) Зона всасывания. Она всасывает в растение минеральные соли и воду. 3) Проводящая зона. по ней в растение проходят минеральные соли и вода. 4) Зона роста. С помощью нее растение проникает в почву глубже.
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