Зоны корней - её значение?

Гость: Гость:

1) Зона деления. Состоит из делящихся клеток. С помощью нее растение растет. 2) Зона всасывания. Она всасывает в растение минеральные соли и воду. 3) Проводящая зона. по ней в растение проходят минеральные соли и вода. 4) Зона роста. С помощью нее растение проникает в почву глубже.