Сочинение описание школьного кабинета

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Мы часто занимаемся в кабинете русского языка и литературы. Я хочу описать его, потому что это современная классная комната. Она просторная и светлая, потому что в ней большие окна. На окнах висят жалюзи.В классе стоят новые светло-бежевые парты и такие же стулья, только с зеленой каймой по бокам. От светлой мебели вся классная комната кажется еще светлее. Мебель в классе сделана из дерева.Стены классной комнаты окрашены в бледно-зеленый цвет. На стенах висит несколько портретов русских поэтов и писателей в красивых рамочках. Это портреты Александра Пушкина, Николая Гоголя, Сергея Есенина, Владимира Маяковского и Анны Ахматовой.В классе еще есть красивые новые шкафы, такого же светлого оттенка, как и парты. На их полках расставлены книги в ярких обложках и литературные журналы.Еще в кабинете много живых цветов, больших и маленьких. Они стоят на подоконниках и на шкафах, а одна большая пальма красуется в большом горшке прямо на полу. Цветы приносят в школу из своих домов учителя и ученики. А еще на последний звонок ученики покупают их и дарят для кабинета.Я не зря написал, что кабинет русского языка и литературы – современный. В нем есть большой плазменный экран для просмотра учебных материалов, фильмов и презентаций. Рядом с ним на специальной полочке помещается медиаплеер, который подключается к экрану. Сюда можно вставлять диски и даже «флешки». Ну, и выводить изображение на большой экран. Эти новые технологии в классе соседствуют с обычной черной доской, на которой пишут мелом.