Срочно, пожалуйста! найдите в тексте причастия . как не ошибиться в написании окон??аний причастий ?

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Срочно, пожалуйста! найдите в тексте причастия . как не ошибиться в написании окон??аний причастий ?
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