Срочно, пожалуйста! найдите в тексте причастия . как не ошибиться в написании окон??аний причастий ?
Русский язык
Срочно, пожалуйста! найдите в тексте причастия . как не ошибиться в написании окон??аний причастий ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сверкающий больше я не нашла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Французский язык
Перевод с французкого Poilu est un petit ourson qui a peur de tout. Il a peur du vent. Il a peur de la pluie. Il a peur de tous les bruits. Il a en...
Алгебра