Придумать 3 задачи на опреления масштаба и решить

Гость: Гость:

1. на карте Парижа была изображена дорога от ейфеливой башни до лувры маштаб 1:1000000.Переведите в 1см к км. ответ:в 1см 10км Остальные задачи придумай сама просто замени Париж на другой город и выбери две достопремичательности в этом городе и подставь. Рада была служить:)