Придумать 3 задачи на опреления масштаба и решить

География
Придумать 3 задачи на опреления масштаба и решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. на карте Парижа была изображена дорога от ейфеливой башни до лувры маштаб 1:1000000.Переведите в 1см к км.                                             ответ:в 1см 10км                                                                                       Остальные задачи придумай сама просто замени Париж на другой город и выбери две достопремичательности в этом городе и подставь.              Рада была служить:)
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