А. П. Чехов "Мальчики" Как автор относится к поступку мальчиков? Запиши свое мнени??.

Литература
А. П. Чехов "Мальчики" Как автор относится к поступку мальчиков? Запиши свое мнени??.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Да изменилось. 2. Герои хотели жить богатыми и чтоб было у них золото. 3. Автор относится к поступку мальчиков отрицательно.
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