Для этого задания нужна формула, но я не знаю какая. Очень нужно, т к скоро пробный ??ГЭ (Т-Т)

Математика
Для этого задания нужна формула, но я не знаю какая. Очень нужно, т к скоро пробный ??ГЭ (Т-Т)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это трапеция (если немного повернуть голову :D), ее средняя линия равна полусумме оснований, следовательно можно выразить нижнее основание (большую опору по условию) через это формулу, тогда нижнее основание будет равно 2×c-b, где с - это средняя линия, а b - верхнее основание: 2×2,5-2,2=2,8м
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