Скласти 5 речень про необхідність дбайливого ставлення до природи. Використовуюч?? дієслова наказового спосібу. Я написала: До природи потрібно ставитися дбайливо, з охайністю та любовю. Мне нужно дальше помогите пожалуйста

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Скласти 5 речень про необхідність дбайливого ставлення до природи. Використовуюч?? дієслова наказового спосібу. Я написала: До природи потрібно ставитися дбайливо, з охайністю та любовю. Мне нужно дальше помогите пожалуйста

Автор: Гость