Скласти 5 речень про необхідність дбайливого ставлення до природи. Використовуюч?? дієслова наказового спосібу. Я написала: До природи потрібно ставитися дбайливо, з охайністю та любовю. Мне нужно дальше помогите пожалуйста
Українська мова
Скласти 5 речень про необхідність дбайливого ставлення до природи. Використовуюч?? дієслова наказового спосібу. Я написала: До природи потрібно ставитися дбайливо, з охайністю та любовю. Мне нужно дальше помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Не забувай, що довколишнє серидовище залежить тільки від тебе. 2. Не забувай берегти нашу природу- це дуже важливо! 3. Не розпалюй багаття у заборонених місцях. 4. Бережи природу як самого себе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В двух неподвижных лодках находятся мальчики.Масса первой лодки с мальчиком сост??вляет 120 кг. ,второй- 80 кг. .После того как мальчик на второй л...
Математика
ПЕРИМЕТР ПРЯМОУГОЛЬНИКА 16СМ ЕГО ДЛИНА 5 СМ.ШИРИНУ ПРЯМОУГОЛЬНИКА УВЕЛИЧИЛИ В 2 РАЗА И ПОСТРОИЛИ НОВЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК .НА СКОЛЬКО СМ ПЕРИМЕТР НОВОГО...
Русский язык
Стояла осень листья в саду облетели охотники разложили костёр на сковородке жари??ась картошка от неё шёл вкусный запах вдруг в траве сердито засоп...