Скласти казку про фантастичну рослину, яка бажала жити скрізь

Гость: Гость:

Жила на світі фантастична рослина. Була вона гарна, квітуча та запашна. Сяяла вона цвітом гарним и була дуже блискуча. Але була ця рослина одна у полі і було їй дуже самотньо. І вирішила вона подорожувати світом, щоб знайти друзів. Вона хотіли жити скрізь. Занесло її до Африки де були могутні баобаби. Спробувала бути баобабом, але їй не сподобалось. Бо баобаби такі не гарні, велечезні, та брутальні. Прийла вона до України і бачить соняшників багато. Вирішила вона стати соняшником. У день коли сяяло сонечко вона повертала голівку до нього. Набридло їй це і пішла вона подорожувати голандією, а там стільки тюльпан. І вирішила стати тюльпаном. Багато плюсів і друзів багато і різнобарвні усі. А ле це їй теж набридло. Вона ще багато подорожувала світом. Із країни в країну вона ходила. І вирішила перейти на своє поле та було пізно. розсипалась квітка по всьому світові.. тепер вона дійсно могла жити скрізь!!! ну там что то добавить потом можно