Зная периметр 5 мм,и высоту 50мм, надо узнать длинну прямоугольника
Математика
Зная периметр 5 мм,и высоту 50мм, надо узнать длинну прямоугольника
Ответ(ы):
Гость:
Длинна наверное 20 мм
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