Напишите два списка обязанностей,которые считаете главными в жизни взрослых и в жизни детей. Подумайте,какие обязанности выполнять легко,а какие-трудно?

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Напишите два списка обязанностей,которые считаете главными в жизни взрослых и в жизни детей. Подумайте,какие обязанности выполнять легко,а какие-трудно?

Автор: Гость