Сколькими способами могут встать в ряд 4ребят? 5ребят? Не знаю как записать можно .
Математика
Сколькими способами могут встать в ряд 4ребят? 5ребят? Не знаю как записать можно .
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Гость:
Если 4 то 16 способами если 5 то 25
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