Помогите решить уравнение (с решением)

Математика
Помогите решить уравнение (с решением)
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Гость:
Нпидагеномгожшрвегдпгпо
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