Помогите ) плиз Вставьте вместо точек названия книг газет кинотеатров и. т. д Скажите, как изменились от этого предложения. 1. В кинотеатре ............ идёт фильм о спортсменах. 2. Наши школьники с интересом читают журнал ......

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Помогите ) плиз Вставьте вместо точек названия книг газет кинотеатров и. т. д Скажите, как изменились от этого предложения. 1. В кинотеатре ............ идёт фильм о спортсменах. 2. Наши школьники с интересом читают журнал ............ 3. Сначала мы прочитали рассказ ............ ,а потом дали характеристику героев. 4. В газете ........ широко освещается работа местного акимата . 5. На берегу реки .......... разбит парк отдыха.

Автор: Гость