Помогите ) плиз Вставьте вместо точек названия книг газет кинотеатров и. т. д Скажите, как изменились от этого предложения. 1. В кинотеатре ............ идёт фильм о спортсменах. 2. Наши школьники с интересом читают журнал ......
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Помогите ) плиз Вставьте вместо точек названия книг газет кинотеатров и. т. д Скажите, как изменились от этого предложения. 1. В кинотеатре ............ идёт фильм о спортсменах. 2. Наши школьники с интересом читают журнал ............ 3. Сначала мы прочитали рассказ ............ ,а потом дали характеристику героев. 4. В газете ........ широко освещается работа местного акимата . 5. На берегу реки .......... разбит парк отдыха.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В кинотеатре "Синема Стар" идет фильм о спортсменах. Наши школьники с интересом читают журнал "Караван истории". Сначала мы прочитали рассказ "Левша", а потом дали характеристику героев. В газете "Московские ведомости" широко освещается работа местного акимата.. На берегу реки Яуза разбит парк отдыха. Предложения стали конкретными, несут более подробную и точную информацию.
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