Докажите, что 4log3 7=7log3 5

Гость: Гость:

Ну что ж раз мы разобрались с условием, то давайте быстренько сделаем необходимые операции. Первым действием пролгарифмируем правую и левую часть по любому основанию, чтобы было удобнее будет основание 10 тогда получим ln4 * log57 = ln7 * log54 ln4 / ln7 = log54 / log57 log47 = log 47 ч.т.д.:** :333 ^_^