Докажите, что 4log3 7=7log3 5
Математика
Докажите, что 4log3 7=7log3 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну что ж раз мы разобрались с условием, то давайте быстренько сделаем необходимые операции. Первым действием пролгарифмируем правую и левую часть по любому основанию, чтобы было удобнее будет основание 10 тогда получим ln4 * log57 = ln7 * log54 ln4 / ln7 = log54 / log57 log47 = log 47 ч.т.д.:** :333 ^_^
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Одна из сторон треугольника на 7 см меньше второй и в 2 раза меньше третьей . Найдит?? стороны треугольника , если его периметр равен 167 см. Очень...
Математика
Математика
Скорость пчелы 7м/с.за сколько секунд она долетит до цветущего сада если расстояние от этого сада до улия ровно m метров
Английский язык