Помогите решить 553 поиримомрппплр

Математика
Помогите решить 553 поиримомрппплр
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Гость:
Это какой класс?              Извини что спрашиваю!
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