Помагите, пожалуйста! Функции и стррения(характеристика): 1)гипофиз 2)надпочечн??к 3)щитовидная железа 4)околощитовидная 5)поджелудочная ЗАРАНИЕ СПАСИБО!

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1) Гипофиз (0,5-0,7г), находится в основании черепа. У него 2 доли :ЗАДНЯЯ ДОЛЯ недостаточное выделение гормонов -нарушение работы почек. ПЕРЕДНЯЯ ДОЛЯ развитие роста недостаток гармона роста- карликовость, избыток приводит к гигантизму 2) Надпочечники. Находятся над почками, правая треугольной формы, а левая округлой формы. Состоит из 2. слоя : корковой и мозговой. Гармоны: адреналин, нор-адреналин, альдестерон)Гармон коркового слоя - болезнь аддесона (бронзовая болезнь) пигменты кожи, тошнота, рвота, боли в мышцах и крестик, бессонница , понижение температуры. нор-адреналин корковой слой это Гармон гнева человек во время гнева не может контролировать себя. мозговой слой Гармон страха при избытке гармона может произойти инсульт. при избытке адреналина человек не может адекватно оценить обстановку , снижено сердцебиение 3) Щитовидная железа(15-30г). располагается впереди гортани, на шее. Гармон тироксин. Эндемический зоб: разрастание щитовидной железы, возбудимость, нервозность Микседема: нехватка тироксина. базедова болезнь; при избытке тироксина 2) Паращитовидная железа (0,1-0,13г) располагается на задней поверхности щитовидной железы. аппарат Гармон. при недостатке гармона зубов и костей. кости становятся хрупкими, возбудимость ,судороги. при избытке на оборот кости гибкие искривленные. Кальций накапливается в полках, крови , головном мозге и печени 5) Поджелудочная железа. находится под желудком и состоит из 3 частей : головка, тело и хвост. Гармоны : инсулин, глюкогон. При недостатке этого гармона сахарный диабет. при избытке головокружение , слабость и потеря сознания