Напишите как читается на русском ,то есть английские слова :D
Английский язык
Напишите как читается на русском ,то есть английские слова :D
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 даз зис биснезмен риалайз зэ дэмэйдж зыс чемикалс ту ду зэ инвайромэнт ин Ауэ Таун?2локал гавемент шуд саппорт зэ айдиа оф рисайклин энд провайд ич хауз вис бинс фо дифрент таймс оф вейст? 3 иф ви вонт ту протект Ауэ инвайромент ,лотс оф сингс шуд би чейндж ин Ауэ лайф бат фёрст оф ол ви шуд импрув эколоджикал эдюкейшн.4 зэ рэдьюс эа полушэн писал шуд юз паблик транспорт.ту мэни пипл юз зэйр овн карс.5 иф ви вонт ту кип Ауэ бьютифул бичес эс зэ мэйн турист этрэкшен ви мастер протект зэм фрос Литл полушн.6 иф ю кэр абаут зэ протэкшн оф зэ инвайромент энд ю вонт ту би Хэлси ,ю шуд бай онли натюрал фуд виз ноу адид чемикалс
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