Сколькими способами можно уплатить без сдачи 28 рублей, имея монеты по 1 и 5 рублей?
Математика
Сколькими способами можно уплатить без сдачи 28 рублей, имея монеты по 1 и 5 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.взять 28раз по одному рублю 2.5×5+3×1=28 3.5×4+1×8=28 есть много способов если надо еще больше я еще отправлю
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