Люди спасайте, помогите сделать пример номер 2.50 (а ) СРОЧНО!!!!
Алгебра
Люди спасайте, помогите сделать пример номер 2.50 (а ) СРОЧНО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)-1 решение не могу а методом подбора получается
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