Народ в годы Смуты спасал государство или разрушал его?
История
Народ в годы Смуты спасал государство или разрушал его?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После правления Ивана Грозного гос-во упало. Это привело в страну упадок. В это время правители менялись очень часто. Народ пытался найти единоличного царя. Люди пытались спастись от самозванцев.
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