Народ в годы Смуты спасал государство или разрушал его?

История
Народ в годы Смуты спасал государство или разрушал его?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После правления Ивана Грозного гос-во упало. Это привело в страну упадок. В это время правители менялись очень часто. Народ пытался найти единоличного царя. Люди пытались спастись от самозванцев.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разноцветные огни в темноте вспыхнули, замигали, завертелись, породнились вверх колосьями, снопами ,фонтанами посыпались дождём, звёздами ,потом га...
Ответить
Русский язык
Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Проверьте сочинение. Если надо можно исправить и подправить. Еще поставьте правильно запятые, пожалуйста. Прове...
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста 2 задачи!! 1)сумма двух чисел равна 320 .одно из них в 3 раза больше другого. найдите эти числа. 2)на одном складе винограда бы...
Ответить
Математика
Какие числа называются взаимно обртными
Ответить
Математика
В большой клетке попугаев в 2 раза больше, чем в маленькой, а в маленькой на 5 попугаев меньше , чем в большой. сколько попугаев в большой клетке?
Ответить