Переведите предложения без переводчика. Даю 99 баллов. Абай внёс огромный вклад в казахскую литературу. Его произведения навсегда останутся культурным достоянием.

Қазақ тiлi
Переведите предложения без переводчика. Даю 99 баллов. Абай внёс огромный вклад в казахскую литературу. Его произведения навсегда останутся культурным достоянием.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Абай қазақ əдебиетіне үлкен үлес қосты. Оның шығармалары əрқашанда мəдени игілік болып қала береді
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