Переведите предложения без переводчика. Даю 99 баллов. Абай внёс огромный вклад в казахскую литературу. Его произведения навсегда останутся культурным достоянием.

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Переведите предложения без переводчика. Даю 99 баллов. Абай внёс огромный вклад в казахскую литературу. Его произведения навсегда останутся культурным достоянием.

Автор: Гость