Сочинение-описание моя комната( вот пример начала: Я вхожу в квартиру, слева наход??тся моя комната, зайдя в неё слева мы видим шкаф и т.д.)
Русский язык
Сочинение-описание моя комната( вот пример начала: Я вхожу в квартиру, слева наход??тся моя комната, зайдя в неё слева мы видим шкаф и т.д.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это пример моей квартиры: я схожу в квартиру, с слева находится моя комната, зайдя в неё слева мы видим двухъярусною кровать на одном боку комнаты у меня окошко а под ним находится моё рабочее место по бокам этого рабочего места стоит два шкафа даже 3 а на них по бокам полки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
К элеватору подъехали 12 автомобилей,на них привезли 72 т. зерна. Сколько потребуется таких автомобилей,чтобы доставить оставшиеся 60т. зерна? ...
Русский язык
Прочитай те текст и выполните задания. (1) Среди множества ремесел и искусств, возд??йствующих на человеческую душу, нет силы более доброй и более ...
Математика