Сочинение-описание моя комната( вот пример начала: Я вхожу в квартиру, слева наход??тся моя комната, зайдя в неё слева мы видим шкаф и т.д.)

Гость: Гость:

Это пример моей квартиры: я схожу в квартиру, с слева находится моя комната, зайдя в неё слева мы видим двухъярусною кровать на одном боку комнаты у меня окошко а под ним находится моё рабочее место по бокам этого рабочего места стоит два шкафа даже 3 а на них по бокам полки.