Прочитай те текст и выполните задания. (1) Среди множества ремесел и искусств, возд??йствующих на человеческую душу, нет силы более доброй и более беспощадной, чем поэзия. (2) Она все может. (3) Я утверждаю: она сильнее атомной...

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Прочитай те текст и выполните задания. (1) Среди множества ремесел и искусств, возд??йствующих на человеческую душу, нет силы более доброй и более беспощадной, чем поэзия. (2) Она все может. (3) Я утверждаю: она сильнее атомной бомбы! (4) Ведь это разрушающее и творящее слово. Задания. 1.Определите ему и главную мысль. 2.Объясните значение слов: ремесло, искусство. 3. Укажите номер сложного предложения. 4. Какими бывают предложения по цели высказывания? Свой ответ прокомментируйте примерами из текста. 5. Из предложения 4 выпишите слово, в котором звуков меньше, чем букв.

Автор: Гость