Прочитай те текст и выполните задания. (1) Среди множества ремесел и искусств, возд??йствующих на человеческую душу, нет силы более доброй и более беспощадной, чем поэзия. (2) Она все может. (3) Я утверждаю: она сильнее атомной...
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Прочитай те текст и выполните задания. (1) Среди множества ремесел и искусств, возд??йствующих на человеческую душу, нет силы более доброй и более беспощадной, чем поэзия. (2) Она все может. (3) Я утверждаю: она сильнее атомной бомбы! (4) Ведь это разрушающее и творящее слово. Задания. 1.Определите ему и главную мысль. 2.Объясните значение слов: ремесло, искусство. 3. Укажите номер сложного предложения. 4. Какими бывают предложения по цели высказывания? Свой ответ прокомментируйте примерами из текста. 5. Из предложения 4 выпишите слово, в котором звуков меньше, чем букв.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Поэзия. 2. Ремесло — мелкое ручное производство, основанное на применении ручных орудий труда и личном мастерстве работника; Искусство — образное осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира в художественном образе. 3.3 предложение. 4.Повествовательные: Среди множества ремесел и искусств, воздействующих на человеческую душу, нет силы более доброй и более беспощадной, чем поэзия. Вопросительные - нет примера. Побудительные - нет примера. 5. Это слово Ведь (мягкий знак звука не имеет).
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