К элеватору подъехали 12 автомобилей,на них привезли 72 т. зерна. Сколько потребуется таких автомобилей,чтобы доставить оставшиеся 60т. зерна? Решите арифметическим действием.

Математика

К элеватору подъехали 12 автомобилей,на них привезли 72 т. зерна. Сколько потребуется таких автомобилей,чтобы доставить оставшиеся 60т. зерна? Решите арифметическим действием.

Автор: Гость