К элеватору подъехали 12 автомобилей,на них привезли 72 т. зерна. Сколько потребуется таких автомобилей,чтобы доставить оставшиеся 60т. зерна? Решите арифметическим действием.
Математика
К элеватору подъехали 12 автомобилей,на них привезли 72 т. зерна. Сколько потребуется таких автомобилей,чтобы доставить оставшиеся 60т. зерна? Решите арифметическим действием.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60:(72:12)= 10(машин)
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