Поставь вдоль стен комната три стула так чтобы у всех стен было одинаковое число стульев
Математика
Поставь вдоль стен комната три стула так чтобы у всех стен было одинаковое число стульев
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Стул---------------- |. | |. | |. Стул |____стул_____|
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