Переведите пожалуйста на английский. Хотя бы что то одно 1.) мое первое любимое жи??отное это панда. Я люблю панд потому что они очень милые и хорошие. Панда имеют черно-белую окраску и любит есть бамбук. Так-же панда является...
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Переведите пожалуйста на английский. Хотя бы что то одно 1.) мое первое любимое жи??отное это панда. Я люблю панд потому что они очень милые и хорошие. Панда имеют черно-белую окраску и любит есть бамбук. Так-же панда является символом WWF и занесена в красную книгу. 2.) Мое второе любимое животное это собака. Я люблю собак потому что они верны и преданны человеку. Среди собак есть много пород. Мои любимые породы это такса и джек рассел терьер. Древним родственником собаки является волк. 3.) мое третье любимое животное это единорог. Единороги бывают разной окраски. У них бывает рог цвета радуги, и замечательная, длинная грива. Единороги мне нравятся тем, что они необычные и милые.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 My first favorite animal is a Panda. I love pandas because they are very cute and nice. Panda are black and white in color and loves to eat bamboo. So the Panda is the symbol of WWF and listed in the red book.
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