Переведите пожалуйста на английский. Хотя бы что то одно 1.) мое первое любимое жи??отное это панда. Я люблю панд потому что они очень милые и хорошие. Панда имеют черно-белую окраску и любит есть бамбук. Так-же панда является...

Английский язык

Переведите пожалуйста на английский. Хотя бы что то одно 1.) мое первое любимое жи??отное это панда. Я люблю панд потому что они очень милые и хорошие. Панда имеют черно-белую окраску и любит есть бамбук. Так-же панда является символом WWF и занесена в красную книгу. 2.) Мое второе любимое животное это собака. Я люблю собак потому что они верны и преданны человеку. Среди собак есть много пород. Мои любимые породы это такса и джек рассел терьер. Древним родственником собаки является волк. 3.) мое третье любимое животное это единорог. Единороги бывают разной окраски. У них бывает рог цвета радуги, и замечательная, длинная грива. Единороги мне нравятся тем, что они необычные и милые.

Автор: Гость