Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Проверьте сочинение. Если надо можно исправить и подправить. Еще поставьте правильно запятые, пожалуйста. И скажите, я не отклонилась от темы? Или можно было написать по другому? Заранее огр...

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Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Проверьте сочинение. Если надо можно исправить и подправить. Еще поставьте правильно запятые, пожалуйста. И скажите, я не отклонилась от темы? Или можно было написать по другому? Заранее огромное спасибо! Фильмы о юности. Наверно многие люди знают что означает слово юность. Но все таки я напомню. Юность — это время выбора жизненного пути. Это начало взрослой жизни. Юность иногда воспринимается как черновик, который можно отложить в сторону и начать все писать заново. Ощущение того, что вся жизнь впереди, дает возможность пробовать, ошибаться и искать легкие пути. А «дороги, которые мы выбираем» в это время, обычно очень значительны для жизни взрослого человека. Об этом прекрасном времени можно говорить и говорить. Еще о юности сняты многие фильмы. Сегодня мы раскроем, к сожалению, только два из них. Первый фильм рассказывает о разных мнениях среди студентов после Пражской весны. Называется этот фильм «Что-то в воздухе», в оригинале же - «После мая». Главный герой только поступил в университет и весь захвачен студенческим движением: на переменах юноши обсуждают последние новости и чужие идеи, рисуют на партах, выходят на неравный уличный бой с полицейскими, курят как паровозы и занимаются тем, что мещанское общество назовет вандализмом. «Что-то в воздухе» действительно наполняет воздухом ставшую историей студенческую жизнь и ее непрочные идеалы — пока главный герой мечется между девушками, неустойчивое состояние психики и ярко-окрашенные революционные эмоции рассыпается на мелкие кусочки. Неуловимая и быстрая как лето, революция выглянула на несколько месяцев и растворилась в осени, так и оставшись утопией — Ассаяс (главный герой) не льет по ней слез, а внимательно разглядывает бунтарей, которые слишком увлеклись собой и хорошей погодой, чтобы довести дело до конца. Следующий фильм немного похож на фильм с оригинальным названием «После мая», то есть предыдущий. Главный герой Том — тоже первокурсник, но его учеба находится на втором плане сюжета фильма. Главные уроки жизни он получит не от друзей или своей девушки, а от компании детей богатых людей, проживающих на Манхэттене. Дебютный фильм Уита Стиллмана целиком основан на его личном опыте сына влиятельных родителей. Столкновение, о котором говорит в фильме Стиллман, безусловно, классовое — Том, встречая богатых приятелей, врет, берет костюм напрокат и сочиняет о собственных достижениях. Но важно также понимать, что это история не взросления таких непохожих друг на друга юношей, которым предписано провести многие десятилетия вместе. Чужак в безупречной стае, неловкая любовь и реальная жизнь, в которую горько и стыдно возвращаться из красивых гостиных — Стиллман проходится по аристократизму, выскочкам, праздности и салонной культуре и не щадит никого. Пожалуй, это все. Здесь раскрыты сюжетные линии только двух фильмов о юности из нескольких тысяч. Не забывайте, что юность – самое прекрасное время жизненного цикла человека.

Автор: Гость