Решите пожалуйста 2 задачи!! 1)сумма двух чисел равна 320 .одно из них в 3 раза больше другого. найдите эти числа. 2)на одном складе винограда было вдвое меньше, чем на другом. когда со второго склада отправили в магазины 16 т...
Алгебра
Решите пожалуйста 2 задачи!! 1)сумма двух чисел равна 320 .одно из них в 3 раза больше другого. найдите эти числа. 2)на одном складе винограда было вдвое меньше, чем на другом. когда со второго склада отправили в магазины 16 тонн винограда, а на первый склад привезли 25 тонн винограда ,то на обоих складах винограда стало поровну. сколько винограда было на каждом складе первоночально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#1 2-x 3x+x=320 4x=320:4 x=80-2 80×3=240 #2 1-x x+25=2x-16 x-2x=-16-25 -x=-41:(-1) x=41 (т)-1 склад 41×2=82
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