Решите пожалуйста 2 задачи!! 1)сумма двух чисел равна 320 .одно из них в 3 раза больше другого. найдите эти числа. 2)на одном складе винограда было вдвое меньше, чем на другом. когда со второго склада отправили в магазины 16 т...

Алгебра

Решите пожалуйста 2 задачи!! 1)сумма двух чисел равна 320 .одно из них в 3 раза больше другого. найдите эти числа. 2)на одном складе винограда было вдвое меньше, чем на другом. когда со второго склада отправили в магазины 16 тонн винограда, а на первый склад привезли 25 тонн винограда ,то на обоих складах винограда стало поровну. сколько винограда было на каждом складе первоночально?

Автор: Гость