Разноцветные огни в темноте вспыхнули, замигали, завертелись, породнились вверх колосьями, снопами ,фонтанами посыпались дождём, звёздами ,потом гасли и снова вспыхивал 1 Подчеркнуть грамматическую основу 2 определите вид гла...
Русский язык
Разноцветные огни в темноте вспыхнули, замигали, завертелись, породнились вверх колосьями, снопами ,фонтанами посыпались дождём, звёздами ,потом гасли и снова вспыхивал 1 Подчеркнуть грамматическую основу 2 определите вид глаголов. обозначьте морфемы совершенного и несовершенного вида. 3 определите тип речи. глаголы какого вида преобладают в жэтом типе речи? как вы думаете, почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) основа: огни вспыхнули, замигали, завертелись, поднялись, посыпались, гасли, вспыхивали 2)вспыхнули(сов. вид), замигали(сов.вид), завертелись(сов. вид), поднялись(сов.вид), посыпались(сов.вид), гасли(несов. вид), вспыхивали(несов. вид) 3)не знаю
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