Разноцветные огни в темноте вспыхнули, замигали, завертелись, породнились вверх колосьями, снопами ,фонтанами посыпались дождём, звёздами ,потом гасли и снова вспыхивал 1 Подчеркнуть грамматическую основу 2 определите вид гла...

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Разноцветные огни в темноте вспыхнули, замигали, завертелись, породнились вверх колосьями, снопами ,фонтанами посыпались дождём, звёздами ,потом гасли и снова вспыхивал 1 Подчеркнуть грамматическую основу 2 определите вид глаголов. обозначьте морфемы совершенного и несовершенного вида. 3 определите тип речи. глаголы какого вида преобладают в жэтом типе речи? как вы думаете, почему?

Автор: Гость