Сколько бит информации несет каждое четное однозначное число

Информатика
Сколько бит информации несет каждое четное однозначное число
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