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Сколько будет 1 фунт в кг
Математика
Сколько будет 1 фунт в кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одном фунте состоит 0,45 кг
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