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Сколько будет 2+2×2 помогите ответить
Математика
Сколько будет 2+2×2 помогите ответить
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+2*2=6 Первым всегда умножение.
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