Сколько будет 90+20+60+70+90+80

Математика
Сколько будет 90+20+60+70+90+80
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Гость:
Ответ вот так:410. ччччччччччччччччччччччч
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