Сколько часов длятся 5 уроков если один урок длится три четвертых часа
Математика
Сколько часов длятся 5 уроков если один урок длится три четвертых часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60:4*3=45 минут длится 1 урок. 2) 45*5=225 минут длятся все уроки. 3) 225 мин = 3 часа 45 мин
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