Сколько часов в одних сутках если в одной восьмой суток 3 ч (2задача ) сколько минут в 1ч еслив одной десятой часа 6 мин

Математика

Сколько часов в одних сутках если в одной восьмой суток 3 ч (2задача ) сколько минут в 1ч еслив одной десятой часа 6 мин

Автор: Гость