Сколько часов в одних сутках если в одной восьмой суток 3 ч (2задача ) сколько минут в 1ч еслив одной десятой часа 6 мин
Математика
Сколько часов в одних сутках если в одной восьмой суток 3 ч (2задача ) сколько минут в 1ч еслив одной десятой часа 6 мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сутках 24 часа, а в часа 60 минут. 1)8*3=24 часа 2)6*10=60 минут в часе
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