Помогите решить задачу((( Только с пояснениями и полным решением пожалуйста()))
Математика
Помогите решить задачу((( Только с пояснениями и полным решением пожалуйста()))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
234кг 1 ящик печенья весит 9 кг ,а ящик конфет 9×3=27 кг, 27 ×6=162 кг конфет 162 +72 =234 кг сладостей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Решить задачу автомобиль движеться со скоростью 72км/ч определить ускорение автомобиля если через 20 сек он остановиться
Английский язык