Английский))) Номер 11 пожалуйсто)))))

Английский язык
Английский))) Номер 11 пожалуйсто)))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) a,a,the,the  2) a, the, a 3) a, the 4)  a, an, the
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