-6а(в 4 степени)b(в 5 степени) * 5b(во 2 степени) * a(в шестой степени)=

Алгебра
-6а(в 4 степени)b(в 5 степени) * 5b(во 2 степени) * a(в шестой степени)=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Formula: aˇm . aˇn= aˇ(m+n) -6aˇ4.bˇ5.5bˇ2.aˇ6=-6.5.aˇ4.aˇ6.bˇ5.bˇ2=-30aˇ10.bˇ7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Объяснить слово играть этимология
Ответить
Математика
Пешеход шел 3 ч со скоростью 4 км ч и 4 ч со скоростью 5 км ч найдите расстояние пройд??ное пешеходом
Ответить
Русский язык
Записать только родственные слова. 1 лето,лететь,летний,летом.2 гора,горевать,горк??,гористый.3 сыр,сырость,сырок,сырник.
Ответить
Окружающий мир
Сочинение 3 класс я познаю окружающий мир
Ответить
Математика
Пожалуйста решительно по действиям
Ответить