-6а(в 4 степени)b(в 5 степени) * 5b(во 2 степени) * a(в шестой степени)=
Алгебра
-6а(в 4 степени)b(в 5 степени) * 5b(во 2 степени) * a(в шестой степени)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Formula: aˇm . aˇn= aˇ(m+n) -6aˇ4.bˇ5.5bˇ2.aˇ6=-6.5.aˇ4.aˇ6.bˇ5.bˇ2=-30aˇ10.bˇ7
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