Write a or an in the space 1.....book,2.....egg,3....orange,4.....watch,5....picture,6....ear,7.....hat,8....chair,9....ice-cream,10....pencil
Английский язык
Write a or an in the space 1.....book,2.....egg,3....orange,4.....watch,5....picture,6....ear,7.....hat,8....chair,9....ice-cream,10....pencil
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1a 2an 3an 4a 5a 6an 7a 8a 9an 10a
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста! Приведите пример пятизначного числа,кратного 12, произведе??ие цифр которого равно 24. Если таких чисел несколько,то в отве...
Русский язык
Математика
Пешеход шел 3 ч со скоростью 4 км ч и 4 ч со скоростью 5 км ч найдите расстояние пройд??ное пешеходом