Write a or an in the space 1.....book,2.....egg,3....orange,4.....watch,5....picture,6....ear,7.....hat,8....chair,9....ice-cream,10....pencil

Английский язык
Write a or an in the space 1.....book,2.....egg,3....orange,4.....watch,5....picture,6....ear,7.....hat,8....chair,9....ice-cream,10....pencil
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1a 2an 3an 4a 5a 6an 7a 8a 9an 10a
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